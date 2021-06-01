Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mi?

Türkiye'de corona virüs salgını kapsamında alınacak yeni tedbirlerin kararlaştırılacağı Kabine Toplantısı sona erdi.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Uzun süredir hafta sonu tam gün olarak devam eden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

17 Mayıs tarihinde başlayan kademeli normalleşme dönemi 1 Haziran tarihinde son buldu.



Dün akşam yapılan Kabine Toplantısı ile birlikte yeni kararlar alındı.

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek.



Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacak.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILDI MI?



Tam kapanma sonrasında kafe ve restoranlar hafta içi günlerinde 07.00 ile 20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis hizmeti veriyorlardı.



Kademeli normalleşme ile birlikte kafe, restoran ve lokantaların açılması ile ilgili son durum birçok kişi tarafından merak ediliyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlendiği basın toplantısında, Covid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı.



Buna göre, kafe ve restoranlar 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.



Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.