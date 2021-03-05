Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? (Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?)

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir süre daha pazar günü devam edecek. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalkıyor? İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenler...

05.03.2021 - 11:49

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? (Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?)

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Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, yeni yapılan kabine toplantısında tekrardan gündeme geldi. Yayımlanan yeni genelge ile kısıtlamalar illerin risk grubuna göre belirlenecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

5 Mart Cuma akşamı tüm illerde sokağa çıkma yasağı 21.00’de başlayıp sabah 5’e kadar sürecek. Cumartesi günü gündüz kısıtlaması hiçbir ilde olmayacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise sokağa çıkma yasağı cumartesi (6 Mart) akşam 21.00’den pazar gününün tamamını kapsayarak pazartesi günü sabah 5’te sona erecek.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI?

İllerde belirlenen risk gruplarına göre düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü için sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

2 haftada bir güncellenecek olan risk grupları şu şekilde belirlenmiştir;

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 il)

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak. (22 il)

ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Aydın, Bayburt, Bartın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Kars. (28 il)

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Van, Uşak, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Mardin, Muş, Iğdır, Hakkari, Diyarbakır. (14 il)

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