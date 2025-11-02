Hafta sonu tatili kötü bitti
Bolu'daki Yedigöller yolunda sabah saatlerinde gizli buzlanma nedeniyle bir otomobil takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.
Bolu'da gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında iki yaralandı.
Kaza, Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan hafta sonu tatili için Yedigöller'e gelen Muhammed L. İ. A.'nın idaresindeki 06 DOD 435 plakalı otomobil, yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
KONTROLDEN ÇIKTI, TAKLA ATTI
Kontrolden çıkan otomobil, yolda tepetaklak oldu.
Kazada otomobilin sürücüsü ve araçta yolcu konumunda bulunan Dilia A. yaralandı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Ters dönen araçtaki iki kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartıldı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
