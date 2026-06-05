Hafta sonu üç şehirde sandık başına gidilecek: Özgür Özel'den yerel ara seçim turu

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel , 7 Haziran'da yapılacak yerel ara seçimler nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor.

Özel, Ankara dışındaki ilk adımda 7 Haziran Pazar günü yapılacak yerel ara seçimler için Gümüşhane, Tokat, Çorum ve Nevşehir'e gideceğini söyledi.

CHP Grup Başkanı bu kapsamda bugün Trabzon'daydı.

DESTEĞE TEŞEKKÜR ETTİ

Özel, Trabzon Havalimanı'nda kendisini karşılamaya gelenlere yaptığı konuşmada, TBMM'ye ve Anıtkabir'e yaptıkları yürüyüşte ve bayramlaşma programında kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

İlk yürüyüşü Trabzon'dan başlattıklarını belirten Özel, şöyle konuştu:

"- İlk adımlar bu yürüyüş için Trabzon'a nasip oldu. Büyük bir memnuniyetle Trabzon'a geldim. Yanımızda Trabzon il örgütümüz, belediye başkanlarımız, milletvekilimiz, Karadeniz'in belediye başkanları, milletvekilleri, örgütümüz var.

- Verdiğiniz destek ve bu tarihi sahip çıkış için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve şunu ifade etmek isterim ki siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Tarihin doğru tarafında olmak için buradasınız.

- Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf, tarihin doğru tarafıdır. Biz seçilmişleriz, sandığa inananlarız. Türkiye 'ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan bizleriz ve tek güvencemiz sizlersiniz. Hep birlikte, iktidara yürümeye var mısınız? Hadi o zaman, vira bismillah."

Özel, daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun kayınpederi Fehmi Kaya'yı, tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

PAZAR GÜNÜ YEREL ARA SEÇİM YAPILACAK

Belde statüsü kazanan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’deki 6 yerleşim yerinde 7 Haziran'da seçim yapılacak .

Yüksek Seçim Kurulu'nun belde statüsü kazanan bölgelerde mahalli idareler seçimlerinin yapılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldeleri ile yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede, 7 Haziran Pazar günü sandık başına gidilecek.

Seçimlerde oy verme başlangıç saati 08.00, sandıkların kapanış saati ise 17.00 olarak uygulanacak.

Beldelerde yapılacak ara seçimlere 27 siyasi parti katılacak.