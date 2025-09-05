Hafta sonu yağmur geliyor



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre hava sıcaklığı bugün yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak yağış görülecek.

MGM, Kars ve Ardahan çevrelerindeki yağışların ise kuvvetli olacağı konusunda uyarı yaptı.

Hava sıcaklıkları hafta sonu Ankara'da 30 ila 27, İstanbul'da 28 ila 29 ve İzmir'de ise 34 ila 35 derecelerde seyredecek.

