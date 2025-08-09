Hafta sonuna dikkat: Sıcaklar geri dönüyor
Geçen hafta kendini gösteren kısmi serinleme, hafta sonundan itibaren yerini yine kavurucu sıcaklara bırakıyor. Bugün en sıcak il ise Adana olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre bugünden itibaren Karadeniz kıyıları dışında yurt geneli yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor.
Hafta sonu başlayacak sıcaklık artışı ilerleyen günlerde etkisini artıracak.
Bugün en sıcak bölgenin 46 dereceyle Adana ve çevresi olacak.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak yağış bekleniyor.
Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Bazı merkezlerde bugün beklenen sıcaklıklar şöyle:
- Balıkesir 34 derece.
- Edirne 35 derece.
- İstanbul 30 derece.
- Denizli 40 derece.
- İzmir 38 derece.
- Adana 46 derece.
- Antalya 39 derece.
- Ankara 33 derece.
- Sinop 35 derece.
- Artvin 27 derece.
- Diyarbakır 43 derece.
- Gaziantep 41 derece.
