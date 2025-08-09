Hafta sonuna dikkat: Sıcaklar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre bugünden itibaren Karadeniz kıyıları dışında yurt geneli yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor.

Hafta sonu başlayacak sıcaklık artışı ilerleyen günlerde etkisini artıracak.



Bugün en sıcak bölgenin 46 dereceyle Adana ve çevresi olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak yağış bekleniyor.



Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.