Haftalık corona virüs tablosu açıklandı (1-7 Ağustos 2022)

Türkiye'nin haftalık Covid-19 vaka tablosu açıklandı. Günlük vaka sayısında önemli bir düşüş yaşanırken, can kayıplarında artış kaydedildi. 1-7 Ağustos haftasında 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana toplam can kaybı 100 bini aştı.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 16.08.2022 - 00:55 | Son Güncelleme : 16.08.2022 - 01:10

Haftalık corona virüs tablosu açıklandı (1-7 Ağustos 2022)

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Haftalık corona virüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı, 1-7 Ağustos 2022 tarihli haftalık corona virüs tablosunu açıkladı.

Haftalık tabloya göre,  232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 447 bin 132 oldu. 

Bu verilere göre günlük ortalama 33 bin 179 vakaya rastlandı. 

Önceki hafta vaka sayısı 406 bin 322 olarak açıklanmıştı. Buna göre aktif vaka bir önceki haftaya göre 215 bin 259 azalmış oldu. 

CAN KAYBI 100 BİNİ AŞTI

'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 528 bin 70'e yükselirken, 100 bin 58 kişi hayatını kaybetti.

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