Haftalık corona virüs tablosu açıklandı (15-21 Ağustos 2022)

Haftalık corona virüs tablosu... Sağlık Bakanlığı, haftalık Covid-19 tablosunu açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde açıklanan tabloya göre, 15-21 Ağustos haftasında, 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi, iyileşen hasta sayısı ise 102 bin 231 oldu.

Vaka sayısı 8-14 Ağustos haftasında 143 bin 778, can kaybı ise 342 olarak açıklanmıştı. Haftalık vaka sayısı, bir önceki tabloya göre, yüzde 44,34 azaldı.

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 751 bin 868'e yükselirken, 100 bin 631 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar uygulanan aşı ise 152 milyon 50 bin 973 doza ulaştı.



18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.



En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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