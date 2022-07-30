Haftalık corona virüs tablosu açıklandı (18-24 Temmuz)

Günlük corona virüs tablosu...

Haftalık corona virüs tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.



Buna göre, 18-24 Temmuz'da haftalık vaka sayısı 365 bin 424'e yükseldi.



11-17 Temmuz haftasında corona virüsten 157 kişi hayatını kaybetti, 265 bin 962 kişi ise iyileşti.

Aktif vaka sayısı bir önceki haftaya göre 99 bin 305 arttı. Günlük ortalama 52 bin 203 yeni vaka kayıtlara geçti.

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre yüzde 61, iki hafta öncesine göre ise yüzde 212 arttı.

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