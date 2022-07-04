Haftalık corona virüs tablosu açıklandı (27 Haziran-3 Temmuz)

Günlük corona virüs tablosu...

Haftalık corona virüs tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.



Buna göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954, 20-26 Haziran'da 26 bin 635 olan haftalık vaka sayısı 57 bin 113'e yükseldi.

27 Haziran-3 Temmuz haftasında corona virüsten 25 kişi hayatını kaybetti, 30 bin 478 kişi ise iyileşti.

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 180 bin 444'e çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 99 bin 57 oldu.

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