Haftalık corona virüs tablosu açıklandı (27 Haziran-3 Temmuz)

Haftalık corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de 27 Haziran-3 Temmuz haftasında 57 bin 113 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi. 27 Haziran-3 Temmuz haftasında vakalar, bir önceki haftaya göre yüzde 114 oranında arttı. Vakalar 2 haftada 5 katına çıktı.

Haberler - ntv.com.tr 04.07.2022 - 23:51 | Son Güncelleme : 05.07.2022 - 00:01

Haftalık corona virüs tablosu açıklandı (27 Haziran-3 Temmuz)

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Haftalık corona virüs tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954, 20-26 Haziran'da 26 bin 635 olan haftalık vaka sayısı 57 bin 113'e yükseldi.

27 Haziran-3 Temmuz haftasında corona virüsten 25 kişi hayatını kaybetti, 30 bin 478 kişi ise iyileşti.

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 180 bin 444'e çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 99 bin 57 oldu.

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