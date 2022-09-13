Haftalık corona virüs tablosu açıklandı (5-11 Eylül 2022)

Haftalık corona virüs tablosu...

Türkiye'de 5-11 Eylül haftasında 22 bin 441 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı, 89 kişi yaşamını yitirdi.

05-11 Eylül verilerine göre haftalık vaka geçtiğimiz haftaya göre yüzde 30,29 oranında azaldı.



Bu verilere göre ilgili dönemde günlük ortalama 3 bin 206 vakaya rastlandı.

100 binde haftalık vaka sayısı 26,50 ile orta risk grubunda.

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