Haftalık corona virüs tablosu açıklandı (5-11 Eylül 2022)

Haberler 13.09.2022 - 00:18 | Son Güncelleme : 13.09.2022 - 00:30
Haftalık corona virüs tablosu...
Türkiye'de 5-11 Eylül haftasında 22 bin 441 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı, 89 kişi yaşamını yitirdi.
05-11 Eylül verilerine göre haftalık vaka geçtiğimiz haftaya göre yüzde 30,29 oranında azaldı.
Bu verilere göre ilgili dönemde günlük ortalama 3 bin 206 vakaya rastlandı.
100 binde haftalık vaka sayısı 26,50 ile orta risk grubunda.
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