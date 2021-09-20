Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde son durum (20 Eylül 2021)

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

Trafik yoğunluğunun D-100 Karayolu Beylikdüzü-Küçükçekmece Ankara istikameti ile Haramidere Bağlantı Yolu, TEM Otoyolu Bahçeşehir-Ispartakule arasında yaşandığı görüldü. TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa- Sultangazi ile Seyrantepe arasında yoğun trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu Yakasından Avrupa'ya geçişte ise TEM Otoyolu Ataşehir-Kavacık arası, 15 Temmuz Köprüsünde Çamlıca-Altunizade arasında yoğun trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu Kartal-Ümraniye arasında da belirli aralıklarla trafik yoğunluğu oluştu.

İBB trafik haritasına göre saat 08.15 itibariyle yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü.