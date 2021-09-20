Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde son durum (20 Eylül 2021)

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. İBB trafik haritasına göre saat 08.15 itibariyle yoğunluk yüzde 60'ı geçti.

ntv.com.tr 20.09.2021 - 07:58

Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde son durum (20 Eylül 2021)

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. 

Trafik yoğunluğunun D-100 Karayolu Beylikdüzü-Küçükçekmece Ankara istikameti ile Haramidere Bağlantı Yolu, TEM Otoyolu Bahçeşehir-Ispartakule arasında yaşandığı görüldü. TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa- Sultangazi ile Seyrantepe arasında yoğun trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu Yakasından Avrupa'ya geçişte ise TEM Otoyolu Ataşehir-Kavacık arası, 15 Temmuz Köprüsünde Çamlıca-Altunizade arasında yoğun trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu Kartal-Ümraniye arasında da belirli aralıklarla trafik yoğunluğu oluştu.

İBB trafik haritasına göre saat 08.15 itibariyle yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü.

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