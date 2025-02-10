Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu nedeniyle Maltepe D-100'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

Haftanın ilk iş gününde 'un çeşitli noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

O noktalardan biri olan Maltepe D-100'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kentin çeşitli noktalarında sabah erken saatlerde etkili olan yağış ise hava aydınlanınca etkisini yitirdi.

Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu - 1

Maltepe D-100'de ilerleyen araçlar yoğunluk nedeniyle hızlarını düşürmek zorunda kaldı.

'da trafik yoğunluğu ana arterlerde devam ederken, yoğunluk saat 09.00 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü

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