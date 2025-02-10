Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'un çeşitli noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

O noktalardan biri olan Maltepe D-100'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kentin çeşitli noktalarında sabah erken saatlerde etkili olan yağış ise hava aydınlanınca etkisini yitirdi.