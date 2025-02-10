Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu nedeniyle Maltepe D-100'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'un çeşitli noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
O noktalardan biri olan Maltepe D-100'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kentin çeşitli noktalarında sabah erken saatlerde etkili olan yağış ise hava aydınlanınca etkisini yitirdi.
Maltepe D-100'de ilerleyen araçlar yoğunluk nedeniyle hızlarını düşürmek zorunda kaldı.
İstanbul'da trafik yoğunluğu ana arterlerde devam ederken, yoğunluk saat 09.00 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü
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