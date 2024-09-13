Haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu

Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarındaki bazı noktalarda trafik arttı.



Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Haliç Köprüsü girişinde trafik yoğun seyrediyor. Edirnekapı ve Zeytinburnu'nda da trafik akışı yavaşlarken, kara yolunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Okmeydanı ile Mecidiyeköy arasında da araç yoğunluğu oluştu.



Cevizlibağ'da Topkapı istikametinde yoğun seyreden trafik, karşı istikamette akıcı ilerliyor.



Çağlayan kavşağında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde zaman zaman araç yoğunluğu oluşurken, Beylikdüzü yönünde yoğunluk gözlenmiyor.



TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nde Edirne istikametinde, Basın Ekspres Yolunda ise çift yönlü trafik yoğun seyrediyor.