Haftanin'de terör saldırısı: Bir asker şehit

NTV Haber 25.04.2020 - 12:21 | Son Güncelleme : 25.04.2020 - 12:26
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki Haftanin bölgesine teröristlerce saldırı düzenlendi.
Saldırıya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir.https://t.co/nLdrYHJdwF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2020