Hafter güçleri Mağrip Direniş Konvoyu'ndaki 4 aktivisti gözaltına aldı

Gazze'ye ilerleyen ve Libya'nın Sirte kenti girişindeki kontrol noktasında 12 Haziran akşamından bu yana bekletilen Mağrib Direniş Konvoyu'ndaki 4 aktivistin gözaltına alındığı belirtildi.



Filistin İçin Ortak Eylem Koordinasyonunun sosyal medya hesabında, yazılı bir açıklama paylaşıldı.



Açıklamada, Libya'nın doğusundaki yetkililerin konvoyun Sirte kentine girişine izin vermediği, dünden itibaren de konvoya su gıda ve ilaç ulaşmasını engelledikleri kaydedildi.



Konvoydaki 4 kişinin Bingazi'deki yetkililer hakkında hakaret içerikli videolar çektikleri iddiasıyla gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, gözaltına alınanlara bir avukatın eşlik etmesine de müsaade edilmediği bildirildi.



Gözaltına alınanlardan 2'sinin Tunuslu, birinin Libyalı, birinin de Cezayirli olduğu belirtildi.



"Güvenlik güçlerinin tutumu, konvoydakilerden birinin keyfi gözaltılara itiraz etmesiyle bazı katılımcıları silahla tehdit etmesine kadar ulaştı" ifadeleri kullanılan açıklamada, "Libya'nın doğusundaki hükümet söz konusu keyfi uygulamaları durdurmaya" çağrıldı.

KONVOY MİSRATA'YA DÖNDÜ

Bu arada Mağrib Direniş Konvoyu, Misrata kenti sınırları içine döndü.

Konvoyun sözcülerinden Nebil Şennufi, konvoyun Misrata kentine döndüğünü ve kamp kurmaya hazırlandıklarını söyledi.



Hafter güçlerinin Sirte girişinde konvoydan gözaltına aldığı 4 kişiyi henüz serbest bırakmadığını aktaran Şennufi, Gazze'ye kara yoluyla gitme hedeflerini sürdürdüklerini ifade etti.

