Hak mahrumiyeti nedir? Hak mahrumiyeti cezası nasıl olur?

Hak mahrumiyeti, insanların herhangi bir sebepten dolayı kredi borcu ya da farklı birtakım borçlar nedeniyle bu borçların ödenmemesi durumunda üzerlerine ait olan mal varlıklarına yetkili kurumlar tarafından el konulmasını ifade eden bir kavram olmaktadır.



Hak mahrumiyeti, bir mal üzerindeki tüm hakların şartlar yerine getirilinceye kadar o mala el koyan kurumun üzerine devredilmektedir. Bu durumda olan malların başka birine satılması ya da bu mallarla ilgili başka bir işlem yapılması mümkün olmamaktadır.



Bu mallara ait olan borçların veya cezaların ödenmesi durumunda o mal üzerinde bulunan hak mahrumiyeti durumu da ortadan kalkmaktadır.



Hak mahrumiyeti bulunmayan mallar üzerinde bir işlem yaparken herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır.