Hakan Çakır cinayeti davasında yeni karar

Ankara 'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada istinaf mahkemesi, sanıklar Cemal Zeynal ile büyük oğlu Ahmet Emir Zeynal hakkında verilen müebbet hapis cezaları ile diğer mahkumiyet hükümlerini hukuka uygun buldu.

Keçiören'de çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi Sevender Özkan Çakır ve kız kardeşi M.N.Ç., geçen yıl 10 Ağustos'ta dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal ve arkadaşı Umut Kılınç ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.

M.N.Ç.'nin haber vermesi üzerine gelen ağabeyi Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada Hakan Çakır, bıçaklanarak öldürüldü.

Olaya karışan Cemal Zeynal ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. ve T.Y.Z. tutuklandı. Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Nisan'da görülen karar duruşmasında sanıklar Cemal Zeynal'a müebbet hapis ve 27 yıl 1 ay 15 gün, Ahmet Emir Zeynal'a müebbet hapis ve 29 yıl 2 ay, suça sürüklenen çocukları B.S.Z.'ye 32 yıl 7 ay, T.Y.Z.'ye ise 24 yıl hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanık Umut Kılınç 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır beraat etti, ağabeyi Hakkı Can Çakır hakkında ise 10 bin lira adli para cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ ÇOĞU HÜKME İTİRAZI REDDETTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Cumhuriyet savcısı, sanık ve taraf avukatlarının istinaf başvurularını inceledi.

Daire; sanıklar Cemal Zeynal ile Ahmet Emir Zeynal hakkında Hakan Çakır’a yönelik kasten öldürme, Hakkı Can Çakır ve Şahin Çakır'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, suça sürüklenen çocuklar hakkında ise Hakan Çakır'a yönelik kasten öldürme ile Hakkı Can Çakır ve Şahin Çakır'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinde hukuka aykırılık bulunmadığına karar vererek istinaf başvurularını esastan reddetti.

Böylece bu suçlara ilişkin mahkumiyet hükümleri kesinleşme sürecinde bir üst aşamaya taşınmış oldu.

YARALAMA SUÇUNDAN BOZMA

Daire, suça sürüklenen çocuklar B.S.Z. ile T.Y.Z. hakkında Eyyüp Demir ve Sevender Özkan'a yönelik kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerini ise bozdu.

Kararda, verilen hapis cezalarının bir yılın altında olması ve çocukların daha önce hapis cezası mahkumiyetlerinin bulunmaması nedeniyle TCK'nın ilgili maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi gerekirken bu konuda gerekçe oluşturulmadığı belirtildi.

Dosya, bu eksikliğin giderilmesi ve yeniden hüküm kurulması için Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.