Hakan Çakır cinayeti: Zanlılar gözaltındayken hastaneden kaçmış

Keçiören ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Çakır, geçen hastalarda kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerce bıçaklanarak öldürülmüştü.



Başlatılan soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Ahmet Emir Z.

Olayın ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelileri 14 yaşındaki Taha Yahya Z. ve 17 yaşındaki Baddal Samet Z.'nin kontrol için götürüldükleri hastaneden kaçtıkları ortaya çıktı.



Kısa sürede yakalanan kardeşlerin ifadesinde korktukları bu yüzden hastanede kaçtıkları yer aldı. "YERDE BULDUK"



Baddal Samet Z., "Benim üzerimde kana bulanmış elbiseler yoktu. Zaten bizim üzerimizdeki elbiseler polis tarafından alındı. Benden DNA incelemesi için kan örneği de alındı. Çivili sopaları yerde bulduk. Üzerinde çivi olduğunu görmedik." dedi.



Çevresinde bıçak görmediğini iddia eden Battal Samet Z., "Karşı tarafın nasıl bıçaklandığını görmedim." ifadesini kullandı.

Taha Yahya Z.

"ÇİVİLİ SOPAYI YOLDA GİDERKEN GÖRDÜM ALDIM"



Taha Yahya Z. ise "Ben Baddal Samet ağabeyimle evde oturuyordum. Ahmet Emir ağabeyim Samet'i telefon ile aradı; 'koş beni öldürüyorlar' dedi. Ağabeyim dışarı çıkınca ben de dışarı çıktım." dedi.



Yanların herhangi bir suç aleti olmadığını ancak çivili sopayı yolda giderken görüp aldığını öne süren Taha Yahya Z., "Ben aşağı doğru koştuğumda elimde sopa vardı zaten ama yine de ailemi korumak amacı ile burger dükkanına girdim içeriden siyah saplı bir ekmek bıçağı aldım." diye konuştu.

Olay yerine geldiğinde babasını yaralı halde bulduğunu sözlerine ekleyen zanlı, şöyle devam etti:



"Zaten bıçağı olayda kullanmadım. Babamı aldım arabaya bindirdim. Ailecek eve çıktık, ambulansı arayacaktık; o esnada eve polisler geldi. Babamı hastaneye polisler götürdü. Bana emniyette, 'tutuklanacaksınız' dediler. Hastanede ağabeyim kaçınca ben de onunla beraber kaçtım."



Polislere herhangi bir eylemde bulunmadıklarını da sözlerine ekleyen zanlı, kaçınca eve gittiğini söyledi.