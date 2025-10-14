Hakan Çakır cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Keçiören ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Çakır, kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerce bıçaklanarak öldürülmüştü.



Cinayete ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve iki ayrı iddianame hazırlandı. KAVGA ANI İDDİANAMEDE ANLATILDI



İddianamede, Hakan Çakır’ın annesi S.Ö. ve kız kardeşi M.N.Ç.'nin merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal ve Umut Kılınç'tan yol vermelerini istediği, iki şüphelinin ise hakaret ve küfrettiği belirtildi.



Kız kardeşinin haber vermesiyle gelen Hakan Çakır’ın Zeynal ve Kılınç'a tepki göstermesiyle kavga çıktığı ifade edildi.



Ahmet Emir Zeynal’ın "Buraya adam yığacağım, bıçakları toplayıp gelip hepinizi keseceğim" diyerek olay yerinden ayrıldığı, ailesini arayıp haber verdiği anlatıldı.



Ardından babası Cemal Zeynal ile kardeşleri B.S.Z. ve T.Y.Z. ile birlikte ellerinde bıçak, pala ve sopalarla geri geldikleri, arbede sırasında Hakan Çakır’ın iki bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır’ın ağır, annesi S.Ö. ve akrabaları Eyyüp Demir'in hafif yaralandığı belirtildi.

Baba Şahin Çakır, telefonuna gelen mesajlarda kendisini ve diğer çocuklarını da öldürecekleri ifadelerinin yer aldığını söylemişti.

3 SANIĞA MÜEBBET İSTEMİ



İddianamenin birinde tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, babası Cemal Zeynal ve arkadaşı Umut Kılınç hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, iki kişiyi "öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 45'er yıla kadar hapis cezası istendi.



Bu sanıklar hakkında ayrıca "yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından da cezalar talep edildi.



Aynı dosyada yer alan, Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır (53), ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ve akrabası Eyyüp Demir (44) hakkında da ‘basit yaralama’ suçundan 5'er yıl hapis talep edildi.



İkinci iddianamede ise yaşı küçük B.S.Z. ve T.Y.Z. hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla yaralama" suçlarından hapis cezaları talep edildi.



17 yaşındaki B.S.Z. için 41 yıla kadar, 14 yaşındaki T.Y.Z. için ise 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Hakan Çakır cinayetinde yeni görüntüler Haberi Görüntüle