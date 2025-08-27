Hakan Çakır cinayetinde yeni kayıt

Ankara'da 22 yaşındaki Hakan Çakır, annesi ve kız kardeşine laf atıldığı iddiasıyla bir grupla tartışmış, çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.



Soruşturma kapsamında olayın ardından kaçan T.Z., S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan baba ve 3 oğlu tutuklanırken U.K. ise serbest bırakıldı.

YENİ KAYITLAR ORTAYA ÇIKTI



Cinayet anına ilişkin yeni görüntüler çıktı.



Görüntülerde, kavganın başladığı anda 14 yaşındaki zanlının bir restorana girerek bıçak aldığı anlar yer alıyor.



Görüntülerde saldırganların olay yerine koştuğu ve bir zanlının daha elindeki bıçağı savurduğu görülüyor.

İŞTE O ANLAR: