Hakan Fidan: Avrupa'nın güvenlik mimarisi Türkiye'nin katılımıyla mümkün

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini başından beri vurguladıklarını belirten Fidan, "Türkiye olarak diyalog ve diplomasiyi temel alan girişimlere katkı sunmaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik, dile getirmekle kalmadık, pratik adımlar attık." dedi.



İngiltere'de düzenlenen Ukrayna konulu toplantıya katılan Fidan burada Türkiye'nin tutumunu Avrupalı müttefikleriyle paylaştığını hatırlatarak, "Avrupa'nın güvenliği meselesi sadece Ukrayna'daki savaşa indirgenemez. Avrupa'nın güvenlik mimarisi konusu, uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Bu çerçevede sürdürülebilir ve caydırıcı bir güvenlik mimarisi, ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DEKİ ATEŞKESİN TÜM AŞAMALARI HAYATA GEÇİRİLMELİ



Fidan İsrail ve Hamas arasında Gazze'deki ateşkesin tüm aşamalarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.



"İsrail hükümeti Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku hiçe saymaya devam etmektedir." ifadelerini kullanan Fidan, İsrail hükümetinin, insani yardımların Gazze'ye girişini yasakladığını bu karardan bir an önce dönülmesi gerektiğini belirtti.



Hırvatistan'la bazı çalışmalar yürüttüklerini, iki ülkenin savunma sanayi alanındaki işbirliğinin giderek arttığını belirten Fidan, işbirliğini daha da artırmak istediklerini belirtti. Enerji konularının iki ülkenin işbirliği alanları arasında yer aldığını aktaran Fidan, Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki enerji terminalinin, Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.



Fidan, Türkiye olarak yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren firmaların yatırımlarıyla Hırvatistan'ın, Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı yapmasını görmek istediklerini aktardı.



Bakan Fidan, Balkanlar'daki son gelişmelere de değindi. Hırvatistan'la istikrarın korunması için yakın diyalog sürdürdüklerini belirten Fidan, şunları kaydetti:



"Türkiye ve Hırvatistan bölgesel barış ve istikrar açısından önemli ortaklardır. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Hırvatistan ve Bosna Hersek'le malumunuz üçlü istişare mekanizmasını tesis etmiştik. Aynı anlayışla Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci kapsamında da Hırvatistan'la işbirliğimiz sürmekte.



Maalesef Bosna Hersek'teki kurucu halklar arasındaki ahengi ve dengeyi riske atan beyan ve kararların arttığını görüyoruz. Bazı ülkelerin tansiyonu yükselten hamleler yaptığına tanıklık ediyoruz. Tek taraflı söylemlerden kaçınılması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi büyük önem taşımakta."

TÜRKİYE BOSNA HERSEK'İN EGEMENLİĞİNİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ DESTEKLİYOR



Fidan, Türkiye'nin Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini belirterek, herkesi itidalli davranmaya davet etti ve Türkiye olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı.



Arap Birliğinin (AB) 4 Mart'ta Kahire'de düzenlenen zirvede sunduğu Gazze planını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı’na katılacaklarını ve Filistin meselesini bölge ülkeleriyle yakın bir diyalogla sürdüreceklerini söyledi.



Bakan Fidan, toplantıda, Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesine yönelik girişimlere karşı tepkilerini bir kez daha toplu şekilde İslam dünyası olarak ortaya koyacaklarını aktararak, "Uluslararası toplum da bu sürece destek vermelidir, bu desteği göstermenin en somut yolu ise yaptırımları koşulsuz ve azami oranda kaldırmaktır. Son dönemde bazı çevrelerin tahrik ve kışkırtmalara hız verdiğini görmekteyiz. Suriye halkının ülkenin toprak bütünlüğü ve birliği paydasında kenetlenmesi önem taşımakta. Türkiye olarak Suriye halkını desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.



