Hakan Fidan Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suriye'deki son durumu görüştü.



Bakan Fidan, Türkiye ve Suriyeli sivillere yönelik terör faaliyetlerine asla izin verilmeyeceğini belirtti. Türkiye'nin bölgedeki istikrarsızlığı artıracak her gelişmeye karşı olduğunu dile getirdi.



Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye’deki gerginliğin azaltılmasından yana olduğunu söyledi.



Suriye’de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin verilmeyeceğini belirtti.



Bakan Fidan ayrıca, Lübnan’daki ateşkesin kalıcı olması için İsrail’in verdiği sözleri tutması gerektiğini belirtti. Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması gerektiğini söyledi.



Görüşmede Ukrayna ve Güney Kafkasya konuları da ele alındı.