Hakan Fidan, Blinken ile görüştü

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan görüşmede bilhassa Gazze’nin kuzeyindeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığına dikkat çekerek, insani yardımların Gazze’ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi.



Görüşmede Lübnan’daki son gelişmeler de değerlendirildi. Savaşın bölge geneline yayılmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, zaman kaybetmeksizin Gazze’de ateşkes ilan edilmesi ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini yineledi.



Görüşmede, Ukrayna’daki son durum da ele alındı.



ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün Ankara’da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.