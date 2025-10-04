Hakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla MİT harekete geçti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin İstanbul'a getirilmesiyle ilgili, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla MİT harekete geçti. Türkiye koordinasyona öncülük etti." dedi.

Başka ülkelerinde tahliye için talepte bulunduğunu belirten Fidan, "Filistin hassasiyetimizi dünya biliyor. Filistin için ortak bir çaba yoktu, harekete geçilmesi şarttı. Bu eyleme katılan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Sumud eylemi sahipsiz eylem değil dedik. Birçok devleti bir araya getiren bir eylem olması önemliydi." diye konuştu.

İsrail'de kalan Türk aktivistlerle ilgili prosedürel bir mahkemeleri olacağını söyleyen Fidan, "Belki birkaç gün içerisinde de en geç onları ve diğer kardeşlerimizi tahliye ettirmiş olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

HAMAS'IN YANITI



Trump'ın Gazze Planı'yla ilgili de konuşan Fidan, "Netanyahu'nun sabote etme ihtimali her zaman var. Bunun için ABD'nin kararlılığına ihtiyacımız var. Onun için belli liderlerin, Cumhurbaşkanımızla beraber Trump'ı hatta tutmaları dünya barışı için önemli.



Burada Hamas'ın buna bakışı; iyi olanları iyi diye kabul edip, kabul edilemez olanları neden kabul edilmeyeceğini izah etmesi önemliydi. Müzakere tekniği, cevap şekli gerçekten takdire şayan bir husus. Kategorik bir reddiye değil burada uzlaşmayı arayan, arabulucunun emeğine saygı duyan ama Filistin halkının kabul edemeyeceğini de gören bir Hamas yaklaşımını görüyorum. Trump'ın ilhaka izin vermeyeceğini söylemesi dönüm noktası." dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Amerika'nın bunu kayıtsız şartsız İsrail'i destekleyen pozisyondan, bir barış yapıcı pozisyonuna evriliyor olması, altı çizilmesi gereken bir nokta. Bunu da hani belli bir diplomatik güçle ilerletmek gerekiyordu. Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin o konuda diğer İslam dünyasının liderleriyle büyük bir açıkçası işbirliği oldu.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Türkiye-Amerikan ilişkilerinde, özellikle liderler diplomasisi açısından tarihi bir ziyaret olarak nitelendirilebilecek bir ziyaret. Herkes Cumhurbaşkanımızın görüşmelerinde bir aksama olacağını, farklı bir türden davranış olacağını hep bekleyen ve uman kesimler vardı. Orada ben çok ciddi bir saygı ve ağırlama gördüm. Yani büyük liderler zaten kendi ülkelerinin lehine kayıtsız şartsız, tavizsiz tavır alabilen insanlardır. Bunlar birbirlerini gördükleri zaman anlarlar ve saygı duyarlar ve birden o alandan bir iş birliği oluşmaya çalışırlar. İki ülke arasındaki ticareti, enerji başta olmak üzere, savunma sanayi alanı başta olmak üzere iş birliği alanlarını ilerletecek, başka sorunlu alanlar varsa onları ileri taşıyacak ne varsa yapmak gerekiyor.

Dün Sayın Trump Cumhurbaşkanımızı aramak istedi ve aradı. Cumhurbaşkanımıza Filistin konusunda ortak dostluklarına binaen tekrar, zaten her türlü yardımını yaptığından eminim ama, tekrar bu konuya ihtimam göstermenizi istirham ediyorum, kendi durduğu yerden. Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeden 6-7 saat sonra da Hamas olumlu bir cevapla bir deklarasyonda bulundu. Bence bu ilişki çok daha fayda sağlayabilecek noktalara gidebilir.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜVENLİĞİ

Savunma sanayiindeki emeği görmeyenler fitne çıkarıyor. Türkiye'nin milli güvenliği meselesi bunların çok üstünde bir konu. Bizim yerlileşmemizi ve gelişmemizi görmeyen ve buna saygısızlık eden bir tartışma alanı ortaya çıktı. Benim bakan olduktan sonra önüme aldığım bir görev çizelgesi var. Bunlardan önemlilerden biri de Türkiye’nin görünür ve görünmez kuşatma alanlarıdır. Bir diplomatik olarak giderilmesi gereken açık ve kapalı yaptırımlar var. Yani Kanada'dan kaldırdıklarımız var, Hollanda'yı kaldırdık, Norveç'i kaldırdık, Belçika'yı kaldırdık, Almanya'daki konular büyük ölçüde kalktı. Amerika’dakilerin bir kısmı kalktı bir kısmı duruyor. Bunları kaldırmak benim görevim. Bunu kaldırmaya uğraşırken karşı taraf bir sebepten dolayı bana mantıklı izah getiremezse benim milli güvenliğim bunu başka yerden almayı gerektirir. Ve bu muhatabın bunu bilmesi lazım. Bu tartışmayı buradan alıp başka bir alan taşımak garip.

SURİYE'DE SON DURUM

Suriye'de yarın bir seçim olacak. Delegeler üzerinden, Parlamento Halk Meclisi seçimi olacak. Yani Suriye'de yeni bir hayatın, yeni bir sistemin kurulduğuna ilişkin hükümetin ilanından sonraki ikinci önemli adım. Diğer taraftan Suriye'nin, fiziksel bütünlüğüne yönelik tehdidi oluşturan, bölünme tehdidini oluşturan unsurların ortadan kalkması gerekiyor. Burada YPG'nin belli bir, açıktan artık niyetini ortaya koyup Şam'la anlaşması gerekiyor.

Diğer taraftan güneydeki Dürzi meselesi. Burada tabii ki oyun bozucu olan ve daha fazla bozma potansiyeli olan İsrail. Buraya dolaylı ve direkt mesajlar da iletiliyor. Her şey bizim milli güvenliğimizle de doğrudan ilintili bir konu.

50 küsur yıldan sonra ilk defa bir Suriyeli lider Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan uluslararası topluma hitap etme imkanı buldu. İnşallah bu çarşamba günü de meslektaşımız Türkiye'ye gelecek, Suriye Dışişleri Bakanı.