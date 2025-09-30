Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Gazze'deki ateşkes çabalarını görüştü.

Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...