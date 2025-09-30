Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Gazze'deki ateşkes çabalarını görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi.
