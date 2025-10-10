Hakan Fidan: "Gazze'de provokasyonlara karşı takipteyiz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Ankara'da görüştü. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Bakan Fidan, Gazze'deki son durum, anlaşma sonrası Türkiye'nin rolü ve aktivistlerin tahliyesine ilişkin sorular üzerine açıklamalarda bulundu.

Fidan Gazze'deki ateşkesin durumunu takip ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Barış planının birinci aşaması tamam. Anlaşmanın bir kazaya uğramadan, İsrail tarafından bir provakasyona uğramadan hayata geçmesi, soykırımı devam ettirecek bir hususun olmaması gerekiyor. Bu noktada Türkiye olarak hem alandaki anlaşmanın uygulanmasına teknik destek verirken, aynı zamanda global strateik düzeyde de farkındalığı artırmaya ve uluslararası diplomatik gayretleri buraya mobilize etmeye devam ediyoruz. Bu yöndeki çabalarımız fevkalade önemli.



Sırada esir takası ve yardımlar var.



İkinci aşama bir sonraki aşamanın aksamadan devam etmesi, sürecin durmaması demek. Çünkü sürecin durması demek, Allah muhafaza tekrar katliamların başlaması demek.

Kimsenin burnu kanamadan 3 milletvekili daihl tahliye etme imkanımız oldu. Türkiye'nin ortaya koyduğu bu çaba sadece Türkler için değildi. Cumhurbaşkanımızın tüm ülkelerden aktivistlerin tahliyesi için hassasiyeti vardı."

Hakan Fidan açıklamasında aktivistleri getiren THY'ye de teşekkür etti.