Hakan Fidan: Karadeniz'de gemilere saldırılar ticareti etkiliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılımının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'de gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin konuştu.

Fidan, "Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesindeki gemilere yönelik saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor, ticareti etkiliyor." dedi.

Fidan, ayrıca gemilere yapılan saldırıların savaşın coğrafyasının genişlediğini gösterdiğini belirtirken, “Bu çok korkutucu” diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşında en önemli hususun müzakerelerin devam etmesi olduğunu söyleyen Fidan, “Burada Steve Witkoff'un önemli rol oynayacağını düşünüyorum. Ukrayna'nın topraklarıyla, Rusya'nın stratejik hedefleri ve güvenliği ile, bir taraftan da Avrupa'nın kendi güvenliği ile ilgili bir konu. Şimdi bu anlaşma olursa Avrupa'nın güvenliği ne olacak, hangi aktör ne alacak ne verecek herkes şu anda ayrı ayrı bunun hesabının peşinde. Benim umudum var." ifadelerini kullandı.