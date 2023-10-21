Hakan Fidan kimdir? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Hakan Fidan, 1968'de Ankara Hamamönü’nde doğdu. 28 Mayıs 2023 günü ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kurulan kabinede Dışişleri Bakanı olarak atandı.



Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'ndan mezun olan Hakan Fidan, akademik tahsilinin büyük kısmını Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) görevi esnasında yaptı.



Yurtdışı NATO görevi sırasında University of Maryland University College'da Siyaset ve Yönetim Bilimi alanında lisansını tamamladı. Ardından Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı.



TSK'daki hizmetini müteakip akademik hayata yoğunlaşan Fidan, Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerinde uluslararası ilişkiler alanında dersler verdi.



Devlet kademelerinde dış politika ve güvenlik alanlarında kritik görevlere getirildi. Sırasıyla Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Başkanı, Başbakanlık Dış Politika ve Güvenlik Konularından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi, Başbakan Özel Temsilcisi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşar Yardımcısı, MİT Müsteşarı/Başkanı ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi görevlerinde bulundu.



27 Mayıs 2010'da MİT Müsteşarı olarak atanan Hakan Fidan 13 yıl bu görevde kaldı.



Fidan, evli ve üç çocuk babasıdır.