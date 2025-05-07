Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar'la görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan ile Pakistanlı Mevkidaşı Dar arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.



Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıklamıştı.



Chaudhry, Hindistan saldırılarında Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerinin hedef alındığını belirtmişti. İlk belirlemelere göre Pakistan'da biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.