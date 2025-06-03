Hakan Fidan: Rusya-Ukrayna bir tur daha görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İstanbul'da Rusya-Uktrayna zirvesini değerlendiren Fidan, "Barış için ilk günden beri gayretlerimiz var. Savaşın durması için çabamız var. Bölgemizde svaaş istemiyoruz. 2 Haziran'daki görüşmede taraflarla liderler zirvesini de konuştuk. Görüşmede birçok konuda taraflar mutabık kaldı. Bizim beklentimiz bir sonraki turun olacağı yönünde." dedi.

TRUMP-PUTİN-ZELENSKİ İSTANBUL'DA BULUŞUR MU?

Trump, Putin ve Zelenski'nin İstanbul'da buluşma ihtimalini değerlendiren Fidan, "Putin, Trump ve Zelenski'nin bir araya gelmesi çok önemli. Üç liderin aynı anda itimat ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka isim yok. Biz bu konuyu konuştuğumuzda sayın Cumhurbaşkanımız ev sahipliği yapmaya hazır. Liderler bir araya geldiği zaman öncesinde bir şeylerin kararlaştırılmış olması gerekiyor." diye konuştu.

Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Şam yönetimi ve SDG arasındaki anlaşmada Mart'tan bu yana çok bir şey olmadı. Suriye, Ankara ve ABD işbirliği ile bu belayı inşallah sıkınıtsız şekilde aşmanın yolunu bulacağız.

DEAŞ ile mücadelede Ürdün, Suriye ve Irak ile birlikte çalışıyoruz.

Terörsüz Türkiye sürecinde olumlu bir süreç yürüme ihtimali varken onu bizim baltalamammız lazım. Ama bir taraftatan da gardımızı düşürmememiz lazım. Ona göre iyi izlemeliyiz.

GAZZE'DEKİ İNSANİ DRAM

Konu geçici bir ateşkes değil. Bölgeye insani yardımın girişi 2 milyon kişi için çok önemli. Bunun için Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı. Netanyahu yönetimine baskı yapılmalı ve kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. Bizler gece gündüz bu konu için çalışıyoruz. Sadece problemi 15-20 günlüğüne geciktirmiş oluyoruz. 60 günlük ateşkes olması durumunda farklı bir şey olur. Bölgeye kesintisiz insani yradımları girmesi öneml. 60 günlük süre ABD tarafından iyi kullanılır ve Netanyahu hükümetine uygun baskı yöntemleri geliştirilirse savaşın sona ermesi hedeflenen sonuç olacak. Witkoff'un bu konudaki çabalarını takdir ediyorum. Gerçek bir ateşkes istiyor.

Haziran ayında İİT Dışişleri Bakanları İstanbul'da görüşecek.

