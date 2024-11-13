Hakan Fidan, Sergey Lavrov ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığını belirtildi.



Bakan Fidan çarşamba akşamı da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşmüştü.