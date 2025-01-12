Hakan Fidan, Sergey Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye’deki gelişmeler, enerji güvenliği ve Ukrayna’daki durum ele alındı.

Dışişleri Hakan Fidan, daha önce de Riyad'da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.



Fidan bu görüşmeden sonra Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.



Hakan Fidan daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile görüşmüştü.



