Hakan Fidan Sisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'daki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Albulfettah Es-Sisi'yle bir araya geldi. Fidan'ın gündeminde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son durumun da olduğu belirtiliyor.

Hakan Fidan Sisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Fidan-Sisi görüşmesinin Mısır'ın kuzeyindeki El Alameyn kentinde gerçekleştiği öğrenildi. Görüşmeye ilişkin her iki taraftan da henüz bir açıklama yapılmazken diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere, Fidan'ın gündeminde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son durumun da olduğu belirtiliyor.

FİDAN'IN MISIR ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'ın yeni Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine dün Mısır'a gitmişti.

İki günlük resmi ziyaretin ilk gününde, El Ariş Limanı, Refah Sınır Kapısı ve Mısır Kızılay Lojistin Merkezi'nde incelemeler yaptı.

Dışişleri Bakanı, Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile de bir araya geldi.

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