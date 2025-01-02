Hakan Fidan: Suriye'nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Avrupa İşleri Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Quintin ile Ankara’da bir araya geldi.



Bakan Fidan, ortak basın toplantısında “Yeni dönemde de kendini sıkıntıda hisseden herhangi bir çoğunluk ya da azınlık varsa, kim olursa olsun, Türkiye bunların da hamisidir" diye konuştu.