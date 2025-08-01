Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Katarlı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının bildirdiğine göre, Bakan Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Gazze'deki durum ele alındı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilen karar çerçevesinde Filistin devletinin tanınması için atılabilecek adımlar değerlendirildi.



Öte yandan görüşmede, Suriye'deki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar hakkında telefonda görüştü.



Görüşmede, Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.