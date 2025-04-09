Hakan Fidan'dan İsrail açıklaması: Bize saldırmayana saldırmayız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Gece Görüşü programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile İsrail'in Suriye'de sıcak çatışmaya girme ihtimali olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.

"Suriye'de herhangi bir ülkeyle çatışma niyetimiz yok." diyen Fidan, "Biz bize saldırmayan hiçbir ülkeye açıktan saldırmayız. Bize komşu olan bir ülkede bize de etkisi dokunacak zararı dokunacak bir istikrarsızlık alanı ortaya çıkıyorsa biz buna seyirci kalamayız. Bununla ilgili atılması gereken başta diplomatik adımlar olmak üzere adımlarımızı atarız." dedi.

Bakan Fidan, bölgede herhangi bir çatışmanın önüne geçilmesi amacıyla Türkiye ile İsrail arasında bir çatışmasızlık mekanizması oluşturulmasına yönelik teknik düzeyde temasların olduğunu da dile getirdi.

İSRAİL'İN 'TÜRKİYE'NİN ÜS KURACAĞI ASKERİ HEDEFLERİ VURDU' İDDİASI



Bakan Fidan'a İsrail'in, "Türkiye'nin Suriye'de üs kuracağı askeri hedefleri vurduğu iddiası" da soruldu.



Fidan, "Bizim Suriye'de vatandaş olarak bir kaybımız, Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kaybımız yok. Bizim deklere ettiğimiz bir üs yeri yok. Sayı da yok. Ama şunu deklere ediyoruz biz askeri işbirliği terörle mücadele için başta olmak üzere bunu bizim bir hazırlığımız var." diye konuştu.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?



Bakan Fidan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yüz yüze görüşmenin ne zaman olacağı sorusu da yöneltildi.



Görüşmenin ne zaman ve nerede olacağına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirten Fidan, iki liderin mümkün olan en kısa zamanda bir araya geleceğini söyledi.



Bakan Fidan, ABD'nin Türkiye uyguladığı CATSA yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin çalışmalara da değindi.



Bu konuda en yakın zamanda bir gelişme olabileceğini belirten Bakan Fidan, CATSA yaptırımlarının kaldırılması amacıyla ABD'nin konuyu hukuksal çerçevede incelediğini belirtti.