Hakan Fidan'dan müzakere açıklaması. "Olası bir savaşı önlemenin bütün imkanlarını kullanmak istiyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.



Fidan, İran-ABD arasında Umman'da yürütülen müzakerelere ve Dışişleri Bakanı Erakçi ile yaptığı görüşmeye ilişkin “Bölgede çıkabilecek yeni bir savaşı bölgenin kaldırabilecek hali yok. Olası bir savaşı önlemenin bütün imkanlarını kullanmak istiyoruz” dedi. İki tarafla da görüştüklerini söyleyen Hakan Fidan, "Hemen neticeye ulaşılması zor bir konu. Sevindirici husus ise tarafların müzakere konusunda orta bir irade koymuş olmaları. Uzun bir aradan sonra ilk temastan sonra olumlu bir hava ortaya çıkması bizim için önemli. Yaratıcı bir çözüm bulmamız gerekiyor, tarafların çözmeye yönelik bir irade varsa bunu görüyoruz. Şu anda en azından ani bir savaş tehdidi yok gibi duruyor" dedi.



Görüşmelerden nükleer bir çözüm çıkarsa diğer sorunların rahat çözülebileceğini söyleyen Fidan, “Her iki taraf da muhtemel bir saldırının sıkıntılara neden olabileceğini görüyor” diye konuştu.



İran'a yapılacak olası bir saldırıya ilişkin “felaket olur” nitelemesi yapan Hakan Fidan, “İran büyük bir saldırıya uğraması durumunda belli bir karşılık vereceğini söyledi. Belli ülkelerdeki belli bir takım hedeflere saldırıda bulunabilir. Buradaki saldırılar bölgedeki savaşın yaygınlaşmasını beraberinde getirebilir. Bu işin nerede duracağı belli olmaz. Biz de yanı başındayız. Milli güvenliğimizle ilgili terörle mücadele başta olmak üzere bazı konular var. Bunu görmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, İran'a yönelik olası hava saldırılarıyla rejimin değişmeyeceğini söyleyerek, "Ben böyle bir şeyin olabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.



Ayrıntılar geliyor…