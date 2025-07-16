Hakan Fidan'dan Suriye diplomasisi: "YPG fırsatçılık yapmamalı"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve ülkenin güneyindeki çatışmalar nedeniyle bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Bakan Fidan ilk olarak Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı yetkililerine göre Bakan Fidan, İsrail’in Suriye’nin güneyini ve Şam’ı hedef alan saldırılarının "endişe verici" olduğunu kaydetti.

Görüşmede, bölgesel güvenliği ve Suriye’de istikrarın tesisine yönelik çabaları tehdit eden müdahalelerin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Suriye’de huzurun tesisi için ilgili tüm tarafların çaba harcamasının önemli olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan daha sonra ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, İsrail’in Suriye’yi hedef alan saldırılarının ve Suriye’nin güneyindeki çatışmaların durdurulması gerektiğini kaydetti.

"AMAÇ İSTİKRARSIZLIK YARATMAK"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile de telefon görüşmesi yaptı. Fidan'ın, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile yaptığı görüşmede, İsrail'in bölgede istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen saldırıları değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Suriye'ye yönelik saldırıların bu ülkede istikrarın tesisi amacıyla atılmış adımlara zarar verecek nitelikte olduğu ve bu saldırgan eylemlerin bir an önce sonlandırılması gerektiği kaydedildi.

FİDAN: "İSRAİL YOL YAKINKEN VAZGEÇMELİ"

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gayriresmi Kıbrıs toplantısı için bulunduğu New York’ta, İsrail’in Suriye'ye yönelik saldırılarını ve Kıbrıs konusunu değerlendirdi. Fidan "İsrail yol yakınken istikrarsızlık oluşturan politikalardan vazgeçmeli, bu sadece bölge için değil İsrail için de çok tehlikeli bir durum" dedi.

Fidan, "Başta ABD, Avrupa Birliği ve bölge ülkeleri olmak üzere herkes İsrail’e dur demeli. Aksi takdirde bölgede istenmeyen sonuçların ortaya çıkacağını söylemek mümkün" ifadelerini kullandı.



"Yakın dostlarımızla bölgede çalışıyoruz" diyen Bakan Fidan, "Amerika ile beraber de çalışarak, önümüzdeki 3-4 saat içerisinde umarım bir sessizlik ve ateşkes sürecine gireceğiz" diye konuştu.

YPG'YE UYARI: "İSTENMEYEN BİR DURUMA GİRİŞMESİNLER"

Bakan Fidan sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğer taraftan özellikle YPG'nin bir takım hareketlilik içerisinde olduğuna ilişkin duyumlar da alınıyor. Onlara da mesajımız, buradaki karışıklığı fırsat bilip, istenmeyen bir duruma girişmesinler. Var olan kritik ve hassas süreci daha da Suriye'de sıkıntılı hale getirmesinler. İstiklarlı ve yapıcı bir rol oynasınlar. Aksi takdirde fırsatçılık beraberinde büyük bir riski getirir."