Hakan Fidan'dan telefon diplomasisi

SON DAKİKA HABERİ: Filistin - İsrail hattında başlayan çatışmaların ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. Fidan gün içinde ABD, Ürdün ve İspanya'dan mevkidaşlarıyla da telefonda konuşmuştu.

Hakan Fidan'dan telefon diplomasisi
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

İsrail-Filsitin çatışması sürerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, telefon diplomasisini sürdürüyor. Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan ve Blinken görüşmesinde, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. İki bakan, dün akşam da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler ele alındı. 

Fidan, dün iki ülke arasında yaşanan gelişmeler sonrası yoğun bir telefon diplomasisi yürütmüş, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Filistin ve İran dışişleri bakanları ile görüşmüştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...