Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında dava açılan eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün yargılanmasına devam edildi.



Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Selmet Şükür ile avukatları ve yakınları katıldı.



Duruşmada, celse arasında gelen evrak ve delillerin dosyaya konulmasının ardından sanık avukatlarının önerdiği tanıklar dinlenildi.



Tanık olarak dinlenilen Selmet Şükür'ün kardeşi, ağabeyinin ticari faaliyetlerini kendi parasıyla yaptığını, Hakan Şükür'ün babasına herhangi bir para göndermediğini anlatarak, ağabeyinin örgüte yardımda bulunmadığını savundu.



Tanık İ.Y. Selmet Şükür'ün yanında 40 yıl çalıştığını, Hakan Şükür'ün babasına bir lira dahi göndermediğini iddia ederek, zaman zaman Hakan Şükür'ün Sakarya'daki kiracılarından kiralarını toplayıp Şükür'e ilettiğini kaydetti.



İ.Y, Selmet Şükür'ün sadece 2014'te ablasının cenazesi için Almanya'ya gittiğini, o yıl alınan 10 yıllık ABD vizesi olmasına rağmen bir kez bile bu ülkeye gitmediğini anlattı.



Söz verilen sanık Selmet Şükür, önceki beyanlarını tekrarladığını ve bu aşamada bir diyeceğinin olmadığını söyledi.



Sanık avukatları, Selmet Şükür'ün yürüttüğü inşaat faaliyetleri üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasını ve sanığın sağlık nedenleriyle duruşmalardan vareste edilmesini talep etti.



Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, sanık Şükür'ün sağlık nedenleriyle duruşmalardan vareste olmasına karar verirken, sanığın ticari faaliyetleri üzerindeki tedbir kararının değerlendirilmesi için inşaat firmasının ortaklık yapısının incelenmesine sonraki duruşmada karar verilmesine hükmetti.



Gizli tanık X1'in tarafların bilgisinin olmadığı bir tarihte mahkemece dinlenilmesine karar veren mahkeme heyeti, ayrıca firari Hakan Şükür'ün şirketteki hisseleri üzerinde tedbir olup olmadığının öğrenilmesi için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Sakarya Defterdarlığına müzekkere yazılmasını kararlaştırdı. Duruşma, 4 Temmuz'a ertelendi.

DAVA SÜRECİ



Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Selmet Şükür, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Şükür hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Selmet Şükür'ün, kayyum atanan İnelsan şirketiyle FETÖ'nün parasını akladığına dair Sakarya Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunulduğu anlatılan iddianamede, "Gizli tanık X1, 'Selmet Şükür'ün, Hakan Şükür adına inşaatlar yaptırdığını biliyorum. Örnek vermek gerekirse Hakan Şükür Konaklarını babası, oğlu adına yaptırıp satmıştır. Selmet Şükür'ün halen inşaat yapım işlerine devam ettiğini biliyorum.' şeklinde beyanda bulunmuştur. Buna göre şüphelinin firari Hakan Şükür'ün finans işlerini takip ettiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer veriliyor.



İddianamede, sanık hakkındaki HTS raporunda, haklarında soruşturma yürütülen birçok kişi ile telefon trafiğinin de saptandığı belirtilerek, örgütün Sakarya yapılanmasında önemli konumda bulunan Remzi Çinemre ve firari Hakan Alaçam ile de telefon görüşmelerinin tespit edildiği kaydediliyor.