Hakan Tosun cinayeti soruşturmasında dükkan sahibi de gözaltında

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, evine gittiği sırada iki saldırgan tarafından öldüresiye dövülen Gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti.



Saldırının ardından 18 ve 24 yaşındaki iki şüpheli "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.



İddiaya göre, Tosun’un dövüldüğü noktayı en net gören bir dükkan sahibinin güvenlik kamerası ve kayıt cihazı, tutuklanan sanıklardan birinin ailesi tarafından “Bize lazım” denilerek istendi.



DÜKKAN SAHİBİ GÖZALTINDA



Kamera görüntülerini şüphelilerin ailesine veren elektrikçi gözaltına alındı.