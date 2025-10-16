Hakan Tosun cinayetinde iki polis başmüfettişi görevlendirildi

Çevre haberleriyle tanınan Gazeteci Hakan Tosun, 11 Ekim'de Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine yürüdüğü sırada A.M.(18) ve A.Ş.(24) tarafından darbedildi. Tosun, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2 gün yoğun bakımda tedavisi süren Tosun, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Tosun saldırıya uğradığı sırada kayıtta olan güvenlik kamerası görüntülerinin şüphelilerin ailesine verdiği öne sürülen iş yeri sahibi Y.S.'ye ait kamera kayıt cihazını verdiği öne sürülen O.M. ve C.M. polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin çalışmasıyla alınan kayıt cihazı, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Y.S., O.M. ve C.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



EGM'DEN AÇIKLAMA



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), saldırı ile ilgili "olayın tüm yönleriyle araştırılması" için iki polis başmüfettişi görevlendirildiğini duyurdu.