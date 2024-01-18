Hakan Tütüncü kimdir? AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Hakan Tütüncü, 15 Haziran 1979 yılında dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 2001'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.



Antalya Barosuna kayıtlı Serbest Avukatlardandır. 2001'de Ak Parti'nin kuruluş sürecinde görev aldı ve Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atandı.



2003'de Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2004'de Antalya İl Sekreteri olarak ana kademede görev aldı.



2005-2009 yılları arasında iki dönem AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi.



2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı oldu. 2009'da seçildiği Kepez Belediye Başkanlığı görevini 2014 Yerel Seçimlerinde ikinci defa kazandı. 2019 seçimlerinde seçmenlerimizin teveccühü ile 3. Kez seçildi.



Halen Kepez Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Ayrıca 71 Üye Belediyesi bulunan Antalya Merkezli Akdeniz Belediyeler Birliği'nin 2014'den bu yana Başkanlığını da sürdürmektedir.



Hakan Tütüncü evli ve bir kız çocuğu babasıdır.