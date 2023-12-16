Hakeme yumruk davası: Faruk Koca 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 9 Ocak 2024'te hakim karşısına çıkacak. Koca'nın toplamda 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi isteniyor.

Hakeme yumruk davası: Faruk Koca 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak
PFDK kararları: Ankaragücü ve Faruk Koca'nın cezası açıklandı

PFDK kararları: Ankaragücü ve Faruk Koca'nın cezası açıklandı

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11 Aralık Pazartesi günü oynanan MKE -Çaykur Rizespor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

Ankara Batı Başsavcılığı tarafından hazırlanan 7 sayfalık iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Koca, 9 Ocak 2024'te hakim karşısına çıkacak.

İSTENEN CEZA

İddianamede, Koca hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından toplamda 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

Hakeme yumruk davası: Faruk Koca 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak - 1

Sahaya girdiği görüntülerle tespit edilen ve iddianameye dahil edilen bir kişinin ise ''yaralamaya teşebbüs'' ve ''yasak alanlara girme'' suçlarından cezalandırılması istendi.

SEYİRDEN MEN YASAĞI TALEBİ

Tüm şüpheliler hakkında seyirden men yasağı da talep edildi.

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den açıklama

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