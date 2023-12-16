Hakeme yumruk davası: Faruk Koca 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak

11 Aralık Pazartesi günü oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

Ankara Batı Başsavcılığı tarafından hazırlanan 7 sayfalık iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Koca, 9 Ocak 2024'te hakim karşısına çıkacak.

İSTENEN CEZA

İddianamede, Koca hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından toplamda 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

