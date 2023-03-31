Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yakan kadın intihar etti

İstanbul Kadıköy'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Eşi ile kavga eden Hande Arslan, hakim olduğu öğrenilen eşi Necmi Arslan'ı bıçaklayıp üzerine kızgın yağ döktükten sonra oturdukları binanın 3. katından atladı. İki çocukları olan çift hayatını kaybetti.
Olay saat 10.00 sıralarında 7 katlı bir binanın 3.katında yaşandı. Anadolu Adliyesi'nde görevli Hakim Necmi Arslan (54) ile eşi Hande Arslan (43) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Hande Arslan, bıçakla yaraladığı eşinin üzerine kızgın yağ dökerek yaktı. Ardından da kendisini 3. kattaki evlerinin balkonundan boşluğa bıraktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı halde yatan Hande Arslan'ı ambulansla, Göztepe Şehir Hastanesi'ne sevk etti.
Bina görevlisi Murat Taşçıoğlu, eşinin hastaneye kaldırıldığını söylemek için hakim Necmi Arslan'a mesaj attı, fakat yanıt alamadı. Dairede başka birinin olup olmadığını öğrenmek isteyen polis ekipleri ise, kapıyı çilingirle açarak içeri girdi.
Ekipler hakim Necmi Arslan'ı bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu. Necmi Arslan'ın vücudunda kızgın yağ ile oluştuğu anlaşılan yanıklar ve darp izleri olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri Necmi Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Hastaneye kaldırılan yaralı kadın ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardıdan Necmi Arslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hande Arslan'ın hakim eşini bıçakladıktan sonra balkondan aşağı atladığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
'ÇOCUKLARI KREŞTEYMİŞ'
Arslan ailesinin komşularından Durukan Doğan, "Aslında boştu yer dönüp baktığımda yerde birisi yatıyordu Başında 3-4 kişi vardı. Biz bayıldı diye düşünmüştük. Sonra insanlar yukarıya bakınca herhalde dedik düştü atladı. İlk düştüğü anda yerde kan yoktu ondan sonra cinayet vakası olduğunu öğrendik. Eşinin hakim olduğunu öğrendik. Ondan sonra da intihar girişiminde bulunduğunu ve atladığını öğrendik." dedi.
Mahalle esnafı Saffet Sümer de "Biz sonradan fark ettik. Hanımefendi kocasını öldürmüş, kocasının hakim olduğunu söylediler. Komşumuz yanımızda. Kadın da 3. kattan atmış kendisini aşağı. 2 tane çocuğu var diyorlar. Biri 3 yaşında, biri 5-6 yaşında. Kreşteymiş çocukları. Kadını hastaneye kaldırdılar. Eşi de rahmetli olmuş." dedi.
Bina görevlisi Murat Taşçıoğlu ise, "Bana sabah haber verdiler. Ben de indim baktım 8 numarada oturan komşu. Ben ilk kendi düştü diye sandım. Bilmiyorduk olayı. Sonradan araştırınca öğrendik. Eşini bıçaklamış aşağı düşmüş. Eşi Anadolu Adliyesi'nde hakimlik yapıyor. Eşine ulaşamayınca tekrar polis çağırdık." diye konuştu.
Ailenin komşusu olduğunu söyleyen başka bir kişi ise, kadının ilk önce hakim eşini bıçakladığını ardından da kendini 3. kattan aşağı attığını söyledi.