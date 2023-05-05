Hakim, kendisine saldırdığını sandığı kişiyi vurdu

“HAKİMİN DÜĞMESİ KOPMUŞ BOĞAZINDA YARA VARDI"



Yaşananları anlatan bir mahalle sakini, "Silah sesiyle bir anda irkildik ve yukarı çıktık. Bizim komşumuz Ali İhsan ağabeyi yerde gördük. Bacağından yaralıydı. Elinde silahlı biri vardı kim olduğunu bilmediğimiz için yaklaşamadık, sonra 'Ben hakimim hemen polise ve ambulansa haber verin' dedi. Kendisi, bize polisi aramamızı söyledi. Arkadaşlar arayıp olayı haber verdiler. Biz yaralıya turnike yaparak ilk müdahalede bulunduk, sonra ambulans geldi. Ali İhsan ağabey yıllardır komşumuz, kendisi epilepsi hastası ve kriz geçirebilen biri o anda kriz mi geçirdi ne olduğunu kimse bilmiyor. Biz çok şahit oluyoruz kriz geçirip bayılıyor, müdahale ediyoruz. Bazen saldırgan oluyor. Olay sonrası yanına gittiğimizde şoktaydı, kendisinin yaralı olduğunun bile farkında değildi. Kalkıp yürümeye çalışıyordu. Yanlış görmediysem hakimin düğmeleri kopmuş, boğazında yaralanma vardı. Muhtemelen kriz geçiren ona tutununca kendisine saldırıyor diye müdahale etti" diye konuştu.