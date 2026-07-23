Hakim kılığında milyonluk vurgun. Komşuları ve eşi bile hakim sanıyormuş

MİLYONLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucu şüphelilerin evlerinde bir adet hakim cübbesi, iki adet banka dekontu, bir adet 1 milyon euro değerinde senet, 285 gram külçe altın, 6 bin 990 euro, 8 bin 80 dolar, 4 adet cep telefonu ve bir adet USB bellek ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilerden 4'ünün gözaltına alındığı bildirilirken bir şüphelinin ise başka bir suçtan tutuklu olduğu öğrenildi.

"EŞİ DAHİL GERÇEK HAKİM ZANNEDİYORMUŞ" İDDİASI

Öte yandan örgüt lideri K.A. hakkında da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, jandarma baskını sırasında apartman sakinlerinin sözde hakimin kaçırıldığını zannedip polise haber verdiği iddia edildi.

Şebeke liderinin doktor eşinin bile kocasını gerçek bir hakim zannettiği iddialar arasında yer aldı.