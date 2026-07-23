Hakim kılığında milyonluk vurgun. Komşuları ve eşi bile hakim sanıyormuş
23.07.2026 12:50
Sahte hakim operasyonu düzenlendi.
İstanbul'da kendisini hakim olarak tanıtıp vatandaşları "İşlerinizi çözeceğiz" vaadiyle kandıran çeteye operasyon düzenlendi. Aralarında 3 avukatında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul il Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından "Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurmak" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından soruşturma yürütüldü.
Soruşturma kapsamında örgüt hiyerarşisi içinde hareket eden ve örgüt lideri K.A.'nın kendisini hakim" olarak tanıtıp adli sorunları olan vatandaşları işlerini çözmek vaadiyle dolandırdığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında ele geçirilen bilgiler çerçevesinde aralarında 3 avukatında bulunduğu toplam 5 şüpheliye yönelik İstanbul'da operasyon düzenlendi.
Ele geçirilenler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda sergilendi.
MİLYONLAR ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon sonucu şüphelilerin evlerinde bir adet hakim cübbesi, iki adet banka dekontu, bir adet 1 milyon euro değerinde senet, 285 gram külçe altın, 6 bin 990 euro, 8 bin 80 dolar, 4 adet cep telefonu ve bir adet USB bellek ele geçirildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Şüphelilerden 4'ünün gözaltına alındığı bildirilirken bir şüphelinin ise başka bir suçtan tutuklu olduğu öğrenildi.
"EŞİ DAHİL GERÇEK HAKİM ZANNEDİYORMUŞ" İDDİASI
Öte yandan örgüt lideri K.A. hakkında da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, jandarma baskını sırasında apartman sakinlerinin sözde hakimin kaçırıldığını zannedip polise haber verdiği iddia edildi.
Şebeke liderinin doktor eşinin bile kocasını gerçek bir hakim zannettiği iddialar arasında yer aldı.