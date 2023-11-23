Hakim Sidar Demiroğlu görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, yargıdaki işleyişe ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) mektup göndermiş ve inceleme talep etmişti.
İhbar dilekçesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında HSK tarafından görevlendirilen 3 müfettiş ön raporunu tamamladı.
Raporu gündemine alan HSK 2. Dairesi, soruşturma tamamlanana kadar İstanbul Anadolu Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu'nun geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
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