Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
29.01.2026 01:58
Anadolu Ajansı
AA
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki 9 hakim ve 1 savcının atamasına ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK, 26 Ocak'ta yapılan ad çekme sonuçlarına göre Adli Yargı'da görev yapacak 6 hakim adayı ve 1 cumhuriyet savcısı adayının ataması yapılırken İdari Yargı'da ise 3 hakim adayı atandı.
2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesine göre yapılan atamalar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.