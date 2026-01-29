Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

HSK, 26 Ocak'ta yapılan ad çekme sonuçlarına göre Adli Yargı'da görev yapacak 6 hakim adayı ve 1 cumhuriyet savcısı adayının ataması yapılırken İdari Yargı'da ise 3 hakim adayı atandı.

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesine göre yapılan atamalar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.